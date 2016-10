TV5 03:08 bis 06:00 Sonstiges Une petite histoire de la consommation En vert et contre tout F 2012 Merken Délocalisations, transports, pesticides, colorants, pétrochimie, multiplicité des produits chimiques... La provenance et la composition des biens de consommation sont des questions qui préoccupent de plus en plus lors de l'achat. Aujourd'hui, on parle de " chimie verte ", une nouvelle discipline dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental de l'industrie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Une petite histoire de la consommation Regie: Rebecca Boulanger, Andrea Bergala, Malick Tiaiba, Franck Sanson