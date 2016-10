TV5 17:03 bis 17:55 Sonstiges Mise au point De la déconfiture aux cochons / Des mots pour rien / Du vent dans les voiles / Détour vers le futur (1/3) CH Merken Au sommaire : "De la déconfiture aux cochons": Une vidéo montrant une porcherie plongée dans le noir avec des bêtes pataugeant dans leurs excréments et cohabitant avec un cadavre de porc a semé l'émoi en Suisse romande. La porcherie a été sanctionnée. Pourtant, est-ce vraiment différent ailleurs - "Des mots pour rien": Des anciennes victimes de Fabrice A. témoignent dans " Mise au point ", mais ne seront pas entendues dans le procès, selon la nouvelle procédure pénale qui limite drastiquement le nombre de témoins. "Du vent dans les voiles": Voile intégral, burkini, le débat s'est enflammé cet été. Qui sont-elles, ces Suissesses qui revendiquent le droit de porter le voile en toute circonstance - Portraits. "Détour vers le futur (1/3)": Embarquer dans son avion, déverrouiller la porte de sa maison ou de son entreprise et un jour avoir accès à toutes les bibliothèques du monde, tout cela grâce à une puce implantée dans la main ou le cerveau. Reportage en Suède. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Faure Originaltitel: Mise au point