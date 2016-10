TV5 09:36 bis 10:00 Sonstiges Une brique dans le ventre Pic au Vent Habitat à énergie positive / Portrait France : une maison escalier très atypique au centre de Strasbourg / Week-end : rénovation des anciennes brasseries Belle-vue à Bruxelles / Il y a un truc : placer un garde-corps chez Perrine Merken En plus des maisons, appartements et lofts de tous styles et de tous prix que Cédric Wautier visite pour nous, le magazine de l'habitat donne des conseils juridiques, pratiques, techniques, énergétiques et esthétiques, sans oublier la rubrique des incontournables «trucs» de bricolage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cédric Wautier, Virginie Jacob Originaltitel: Une brique dans le ventre

