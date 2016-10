ORF 2 01:20 bis 02:20 Liebesfilm Laguna A 2013 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dass Feschak René sie mangels Traumkörper kalt abblitzen lässt, bricht der 17-jährigen Laura das Herz. Erst einmal will sie einfach nur weg. Tiefgründig, unterhaltsam und voller Leben erzählt Erika Pluhar von den emotionalen Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens. Die Hauptrolle in dem feinsinnigen Coming-of-Age-Film verkörpert Nachwuchstalent Anna Dangel. Die Welt ist verrückt. Endlich hat Laura die Chance, ihrem heimlichen Schwarm René ganz nah zu sein. Zusammen mit Oma Bea urlauben die beiden im schönen Italien. Da stellt sich heraus, dass Lauras Angebeteter nur Augen für hochgewachsene Strandschönheiten hat, mit denen Laura wegen fehlender Traummaße einfach nicht mithalten kann. Gedemütigt zieht sich die 17-Jährige auf eine einsame Insel zurück, fest davon überzeugt, dass der Sommer für sie gelaufen ist - doch es kommt ganz anders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Dangel (Laura) Benedikt Flörsch (René) Ignaz Pluhar (Sammy) Erika Pluhar (Oma) Adrien Papritz (Gabriel) Maddalena Hirschal (Diana) Adi Hirschal (Commissario Allessandro Brunner) Originaltitel: Laguna Regie: Erika Pluhar Drehbuch: Erika Pluhar Kamera: Karl Kofler Musik: Klaus Trabitsch