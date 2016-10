3sat 23:15 bis 00:40 Drama Ein halbes Leben A, D 2009 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der U-Bahn-Fahrer Ulrich Lenz hat vor 20 Jahren eine junge Frau vergewaltigt, sie anschließend umgebracht und alle Spuren beseitigt. Der Mord wurde nie aufgeklärt. Lenz blieb all die Jahre unbehelligt, niemand kam ihm auf die Schliche. Er konnte sich sogar eine neue Identität, ein neues Leben aufbauen. Er hat geheiratet und ist Vater geworden. Heute ist er ein fast spießiger Bürger: nett, unauffällig, zuvorkommend. Peter Grabowski, der Vater der Getöteten, und Max Hauer, der damals ermittelnde Kommissar von der Mordkommission, der nun pensioniert ist, hatten all die Jahre verzweifelt versucht, den Täter ausfindig zu machen. Aber die Analysemethoden ließen dies nicht zu. Als ein neuartiges Verfahren der DNA-Analyse den Täter eindeutig identifiziert und ihm einen Namen gibt, ist die Jagd auf den Mörder wieder eröffnet. Aber den Mörder zu überführen und seiner gerechten Strafe zuzuführen bedeutet gleichzeitig, eine intakte Familie zu zerstören. Wie werden die involvierten Personen auf die neuen Umstände reagieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Habich (Peter Grabowski) Josef Hader (Lenz) Franziska Walser (Marianne Grabowski) Wolfgang Böck (Max Hauer) Ingrid Burkhard (Frau Molnar) Katharina Straßer (Sabine) Ursula Strauss (Beate) Originaltitel: Ein halbes Leben Regie: Nikolaus Leytner Drehbuch: Nikolaus Leytner Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Matthias Weber Altersempfehlung: ab 12

