ORF 1 18:30 bis 19:54 Actionfilm National Security USA 2003 Wh. im Nachtprogramm, ORF1 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der chaotische Angeber Earl Montgomery fliegt wegen eines verpatzten Einsatzes in hohem Bogen von der Polizeiakademie. Bei der Sicherheitsfirma "National Security" kommt er wieder unter. Als er bei einer Routinekontrolle auf den jungen Cop Hank Rafferty trifft, kostet es diesem ebenfalls den Job. Nach sechs Monaten Gefängnis landet der suspendierte Kollege schließlich auch bei 'National Security'. Von nun an gehen Earl und Hank gemeinsam auf Verbrecherjagd. Nichts und niemand ist vor ihnen sicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lawrence (Earl Montgomery) Steve Zahn (Hank Rafferty) Colm Feore (Det. Frank McDuff) Bill Duke (Lt. Washington) Eric Roberts (Nash) Timothy Busfield (Charlie Reed) Robinne Lee (Denise) Originaltitel: National Security Regie: Dennis Dugan Drehbuch: Jay Scherick, David Ronn Kamera: Oliver Wood Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12