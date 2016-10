ONE 06:45 bis 08:15 Komödie Das bisschen Haushalt D 2003 2016-10-26 12:30 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Für die Karriere ihres Mannes hat Irina auf ihre journalistische Laufbahn verzichtet und ist Hausfrau geworden. Nach zahllosen berufsbedingten Umzügen kehren die beiden in ihre Heimatstadt München zurück, um endlich eine Familie zu gründen, als Reinhard kurzfristig nach New York muss und seine Frau mit leeren Konten und einem Schuldenberg zurücklässt. Erstmals gezwungen, die Initiative zu ergreifen, gründet Irina eine Agentur für Haushaltshilfe - und landet damit einen bombigen Geschäftserfolg. Ihr alter Schulfreund Frank steht ihr dabei zur Seite, und es entwickelt sich eine zarte Romanze, bis Reinhard früher als geplant zurückkehrt. - "Das bisschen Haushalt" ist eine romantische Komödie mit Valerie Niehaus, Gedeon Burkhard, Tim Bergmann und Peter Sodann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Niehaus (Irina) Gedeon Burkhard (Reinhard) Tim Bergmann (Frank) Peter Sodann (Bertram) Billie Zöckler (Jassna) Anaid Iplicjian (Emma Krämer) Susanne Schäfer (Conny) Originaltitel: Das bisschen Haushalt Regie: Sharon von Wietersheim Drehbuch: Sharon von Wietersheim Kamera: Nathalie Wiedemann Musik: Jörg Sieber Altersempfehlung: ab 6

