ORF 3 04:45 bis 05:50 Porträt André Hellers Menschenkinder Sepp Forcher Sepp Forcher A 2016 2016-10-27 16:00 Stereo 16:9 Merken Mit seiner Sendung "Klingendes Österreich" hat sich Sepp Forcher eine große Fangemeinde in Österreich geschaffen. Kaum jemandem nimmt man die Vermittlung von ländlicher Kultur und Tradition ab wie ihm. Der 86-jährige gebürtige Südtiroler wuchs während des Krieges im Salzburger Pongau auf, wurde dann Hüttenwirt, unter anderem am Großglockner, und bestieg Klassiker wie den Montblanc und das Matterhorn. André Heller bringt Forcher in dieser Menschenkinder-Ausgabe zu sehr persönlichen Erzählungen über seinen Lebensweg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: André Hellers Menschenkinder