ORF 3 19:25 bis 20:15 Dokumentation Arnold Schwarzenegger - Vom Bodybuilder zum Gouverneur A 2007 Stereo Porträt des gebürtigen Steirers, der es vom weltweit bekannten Bodybuilder über eine Karriere in Hollywood bis zum Gouverneur Kaliforniens geschafft hat. In Österreich hat er viel von seinem Nimbus als Superstar verloren, nachdem er es mehrmals abgelehnt hatte, zum Tode verurteilte Straftäter zu begnadigen. In den USA jedoch gehört "Arnie" inzwischen zu den einflussreichsten Politikern des Landes, weil er mit seiner pragmatischen Politik über die Parteigrenzen hinweg neue Maßstäbe im konservativen Lager setzt und weil er mit seinen offensiven Vorschlägen gegen die drohende Klimakatastrophe Kritiker und Freunde überraschte. Ein Film von Edith Stohl und Günther Ziesel