ORF 3 16:50 bis 17:50 Porträt Franz Klammer - Der "Abfahrts-Kaiser" Mit Startnummer 15 hat sich Franz Klammer am 5. Februar 1976 in der Skination Österreich unsterblich gemacht. Der 22-jährige Bergbauernbub aus Mooswald hielt dem Erwartungsdruck stand und eroberte mit einem Husarenritt auf dem Innsbrucker Patscherkofel Abfahrtsgold bei den XII. Olympischen Winterspielen. Der heute 63-jährige Klammer ist und kann sich nach wie vor, als der erfolgreichste Abfahrer aller Zeiten bezeichnen und hat sich den Beinamen, der Abfahrtskaiser damit redlich verdient. Ein filmisches Portrait, dass das Leben des Ausnahmesportlers mit allen Höhen und Tiefen beleuchtet.