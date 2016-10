ORF 3 13:40 bis 14:25 Dokumentation Heinrich Harrer - Der letzte Entdecker A 2012 Untertitel Merken Kaum ein anderer Alpinist unserer Zeit hatte ein so bewegtes Leben wie Heinrich Harrer. Der Sohn eines Kärntner Postbeamten verdiente sich sein Studiengeld als Skilehrer und Bergführer auf der steirischen Tauplitzalm, wurde Skirennläufer der Extraklasse, und erreichte als Erstbesteiger der Eiger-Nordwand, gemeinsam mit einer deutsch-österreichischen Seilschaft, Weltruhm. Eine Expedition zum Nanga Parbat, dem Schicksalsberg der Deutschen, scheiterte am Ausbruch des 2. Weltkrieges, legte aber den Grundstein zum Leben Heinrich Harrers als Forscher und Entdecker. Nach der Flucht aus einem englischen Gefangenenlager in Indien gelangte Harrer gemeinsam mit Peter Aufschnaiter in die tibetische Hauptstadt Lhasa, wo er Freund, Erzieher und Lehrer des Dalai Lama wurde. Der Welterfolg seines Buches "7 Jahre in Tibet" ermöglichte Heinrich Harrer in den Jahrzehnten danach als Entdecker viele noch weiße Flecken auf unserer Weltkugel zu erforschen. Heinrich Harrer trat, wie er es selbst immer formulierte, am 5.1.2006 in seinem 94. Lebensjahr, seine letzte große Expedition an. Ein Film von Hans Peter Stauber In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heinrich Harrer - Der letzte Entdecker