ORF 3 11:15 bis 12:45 Dokumentation Romy Schneider - Eine Frau in drei Noten A 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Filmlegende Romy Schneider: Das Leben der außergewöhnlichen Schauspielerin war kurz, ereignisreich und hoch dramatisch. Sie war Österreichs Sissi und Frankreichs Femme fatale. Sie ging beruflich und privat bis an ihre Grenzen. Romy Schneider wurde zum Mythos. Dieser Dokumentarfilm zeigt die Unterschiede und Parallelen zwischen Film und Realität, zwischen dem Mythos Romy und der Privatperson Rosemarie Albach. Er analysiert ihre geheimnisvolle Aura nach Kopf, Herz und Basis wie die Noten eines Parfums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Romy Schneider - Eine Frau in drei Noten Regie: Frederick Baker Drehbuch: Sandra Fasolt Kamera: Alexander Boboschewski, Christian Mehofer, Robert Neumueller, Roger Simonsz