MDR 22:05 bis 23:33 Krimi Tatort Tempelräuber D 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Prof. Karl-Friedrich Boerne ist auf dem Nachhauseweg, als er Zeuge wird, wie ein alter Mann rücksichtslos von einem Auto überfahren wird. Als Boerne dem sterbenden Opfer zu Hilfe eilt, wird er beinahe selber überfahren. Der "Unfall" scheint ein gezielter Mordanschlag mit einer ungewöhnlichen Tatwaffe gewesen zu sein: Vater Thiels Taxi. Aber nicht nur Staatsanwältin Wilhelmine Klemm sträuben sich die Haare, als sie das Opfer erkennt, denn es handelt sich um Ludwig Mühlenberg, den als besonders gläubig geltenden Leiter des Priesterseminars Sankt Vincenz. Und das in einer Stadt, in der, so Staatsanwältin Klemm, ein toter Priester so viel zählt wie zwei tote Bürgermeister oder drei tote Polizisten ... Der in Glaubensfragen nicht unbedingt als bibelfest bekannte Kommissar Thiel ermittelt daraufhin im erzkatholischen Milieu zukünftiger Priester. Professor Boerne, der die Taxi-Attacke mit ein paar handfesten Frakturen überstanden hatte, muss derweil lernen, fremde Hilfe in seinem Junggesellenhaushalt und -leben zu ertragen. Für beide eine einschneidende Erfahrung! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Prahl (Hauptkommisssar Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Professor Karl-Friedrich Boerne) Mechthild Großmann (Staatsanwältin Wilhelmine Klemm) Christine Urspruch (Silke Haller, genannt "Alberich") Ulrich Noethen (Hans Wolff) Rosalie Thomass (Seminarangestellte Dorothea) Johanna Gastdorf (Karin Ellinghaus) Originaltitel: Tatort Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Magnus Vattrodt Kamera: Holly Fink Musik: Ulrich Reuter

