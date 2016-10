Regina Steinberg ist ein Scheusal, das sich für eine aufopfernde Ehefrau und Mutter hält. Ihr Mann, ein erfolgreicher Zahnarzt, liebt sie trotzdem. Regina kann nicht glauben, dass jemand, der ein reines Gewissen hat, sich so bereitwillig ihren Launen aussetzt. Also setzt sie ihre Freundin Nora auf ihn an. Sie soll beweisen, dass er ein Verhältnis hat. Das hat er dann auch - mit Nora. In Google-Kalender eintragen