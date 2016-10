Topbesetztes TV-Juwel mit charakterstarken Hauptfiguren. Unter der Regie des Österreichers Nikolaus Leytner ('Die Auslöschung') versucht Christiane Hörbiger ('Schon wieder Henriette') als lebensfrohe Maria wieder etwas Farbe in den Alltag des mürrischen Eigenbrötlers Jakob zu zaubern. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine spannende Reise Richtung Osten. Optisch hat die Zeit einige Spuren bei Maria hinterlassen, doch ihrem Wesen nach ist die patente Witwe blutjung geblieben und mischt die Seniorenresidenz, in der sie lebt, ordentlich auf. Besonders am Herzen liegt ihr Jakob. Er ist ebenfalls Witwer, wurde einst aus Ostpreußen vertrieben und schwärmt noch heute von seinem Jugendfreund Paul. Maria möchte Jakob endlich wieder glücklich sehen, und so macht sie sich kurzerhand mit ihm auf den Weg nach Danzig, um gemeinsam nach Paul zu suchen. In Google-Kalender eintragen