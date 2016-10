ORF 2 13:25 bis 15:05 Heimatfilm Vier Mädels aus der Wachau D 1957 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Weineck ist ein stilles, vergessenes Dörfchen in der Wachau. Allerdings nur bis zu dem Tag, an dem fast gleichzeitig die junge Wirtswitwe und ihre Küchenmagd Rosina je ein Mädchen-Zwillingspärchen zur Welt bringen. Großvater Anton Zacherl, der schon genug mit dem Gasthof zu tun hat, zerbricht sich den Kopf, wie er bei dem Kindersegen helfen könnte. Da kommt ihm der Zufall zu Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isa Günther (Christl) Jutta Günther (Gretl) Alice Kessler (Franzi) Ellen Kessler (Hanni) Hans Moser (Anton Zacherl) Oskar Sima (Leopold Scherzinger, Bürgermeister) Thomas Hörbiger (Schani) Originaltitel: Vier Mädels aus der Wachau Regie: Franz Antel Drehbuch: Rolf Olsen, Kurt Nachmann Kamera: Hans Heinz Theyer Musik: Johannes Fehring, Lothar Olias, Heinrich Strecker