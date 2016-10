ORF 2 09:05 bis 09:50 Magazin Die letzte Salonière A 2016 Stereo 16:9 Merken Ein Salon in der Wiener Innenstadt, gediegenes Stilmobiliar, ein Bösendorfer-Flügel, an den Wänden Ölbilder, eine Art Ahnengalerie. Ein 17-jähriger Bassist spielt vor etwa 40 Gästen in beeindruckender Weise auf seinem Instrument. In einem breiten Lehnstuhl in der Ecke gegenüber thront' die Gastgeberin: Christiane Schönborn-Buchheim, eine Grande Dame von 86 und Wiens letzte Salonière. Junge Künstler zu fördern, das war ihr immer ein Anliegen, nur die Besten schaffen es in ihren Salon. Sie ist in einem Umfeld aufgewachsen, wie es Stefan Zweig in seiner "Welt von gestern" beschreibt. Eine Welt, in der Kunst fixer Bestandteil des Alltags war. Thomas Macho gelingt mit diesem Film ein mitreißendes Porträt über das wechselvolle Leben einer faszinierenden Repräsentantin der österreichischen Kulturgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die letzte Salonière

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 252 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 108 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 72 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 47 Min.