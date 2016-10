ORF 1 14:30 bis 16:00 Abenteuerfilm Die Insel der Abenteuer USA 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Oscarpreisträgerin Jodie Foster eilt als durch und durch neurotische Autorin der vermeintlich schutzlosen Abigail Breslin ('Little Miss Sunshine') zu Hilfe, während ihr hartgesottenes Alter Ego, Romanheld Gerard Butler, jeder Situation gewachsen scheint. Beste Unterhaltung für die gesamte Familie! Die elfjährige Nim lebt mit ihrem Vater, dem Meeresbiologen Jack, auf einer einsam entlegenen Pazifikinsel. Als dieser auf einer mehrtägigen Exkursion von einem Sturm überrascht wird und verschollen bleibt, beschließt Nim zu handeln. Sie nimmt mit Alex Rover, dem vermeintlichen Autor ihrer Lieblingsromane, Kontakt auf. Sie ahnt nicht, dass sich hinter dem hartgesottenen Abenteurer eine Neurotikerin verbirgt, die erst all ihre Ängste überwinden muss, um dem Mädchen zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Breslin (Nim Rusoe) Jodie Foster (Alexandra Rover) Gerard Butler (Jack Rusoe / Alex Rover) Maddison Joyce (Edmund) Rhonda Doyle (Edmunds Mutter) Peter Callan (Edmunds Vater) Michael Carman (Captain) Originaltitel: Nim's Island Regie: Jennifer Flackett, Mark Levin Drehbuch: Joseph Kwong, Paula Mazur, Mark Levin, Jennifer Flackett Kamera: Stuart Dryburgh Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 6