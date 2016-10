ORF 1 05:35 bis 06:00 Comedyserie Shit! My Dad Says Sex mit der Ex USA 2011 Stereo 16:9 Merken Ein Einbrecher macht die Nachbarschaft unsicher. Für Ed kein Problem - er würde dem Eindringling sofort mit seiner geladenen Flinte entgegentreten. Seine neue Freundin Rosemary ist aber gegen den Gebrauch von Schusswaffen und bittet Ed, diese wegzusperren. Doch dann wird der ehemalige Navy-Arzt wirklich Opfer eines Überfalls. Vinces und Bonnies Kinderwunsch ist so stark, dass sie es nun sogar mit künstlicher Befruchtung versuchen. Dabei ergeben sich so einige Schwierigkeiten, besonders für Vince. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Dr. Edison Milford Goodson III.) Jonathan Sadowski (Henry Goodson) Nicole Sullivan (Bonnie Goodson) Will Sasso (Vince Goodson) Jean Smart (Rosemary Pernworth) Pete Flynn (Burglar) Brian Herskowitz (Male Voice) Originaltitel: $#*! My Dad Says Regie: Steve Zuckerman Drehbuch: Chris Kelly Kamera: Gregg Heschong Musik: Paul Buckley