Top Shots Thomas Kern - Maswife, ein haitianischer Brauch CH 2016

1997 reiste Thomas Kern im Auftrag einer Schweizer Zeitschrift zum ersten Mal nach Haiti. Er hat das Land seither immer wieder besucht. In Schwarz-Weiss-Bildern zeigt er Alltagsleben, das geprägt ist von Naturkatastrophen, Übernutzung der natürlichen Ressourcen, Korruption und Kleptokratie. Einst reich und fruchtbar, ist Haiti seit Jahren fast vollständig von ausländischer Hilfe abhängig. Die Gründe für die Misere sind offensichtlich. Thomas Kern, dem ehemaligen Fotoreporter und Mitbegründer der Agentur Lookat, geht es in seinen Haiti-Bildern weniger um den Aufruf als um die poetische Verdichtung. Er sagt, Haiti habe ihn verändert, als Menschen, als Fotografen. Auf die Frage, was er dort findet, in einem der ärmsten Länder der Welt, antwortet er: "Das Leben - beweglich, chaotisch, weit weg vom Erklärbaren".