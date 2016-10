Schweiz 2 11:25 bis 12:10 Telenovela Wege zum Glück Folge: 701 D Stereo Merken Luisa und Simon beschliessen, in Erinnerung an die Hochzeit von Nina und Ben, sich am Traualtar ein gegenseitiges Liebesgelübde zu geben. Während Luisa ihre Liebeserklärung leicht von der Hand geht, fällt es Simon schwer, seine grosse Liebe zu Luisa in die richtigen Worte zu fassen. Doch dank Konrads Hilfe kann er seine Gefühle für Luisa schriftlich zum Ausdruck bringen. Nora ringt Henning das Versprechen ab, Luisa nichts von ihrer Verhaftung zu sagen. Während Henning nun an Stelle von Nora Luisa bei den Hochzeitsvorbereitungen hilft, kämpfen Richard und Sophie scheinbar vergeblich um Noras Freiheit. Luisa zweifelt allmählich an Hennings Ausrede, dass Nora in Sachen Überraschung unterwegs ist, und schliesslich gesteht ihr Henning die Wahrheit: Nora sitzt in Untersuchungshaft. Luisa ist entsetzt und beschliesst, für ihre Schwester zu kämpfen, bevor sie mit Simon an den Traualtar treten kann. Wird es Luisa gelingen, den Staatsanwalt umzustimmen, um gemeinsam mit ihrer Schwester Hochzeit feiern zu können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) David Kramer (Simon Becker) Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Klaus Petsch Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Björn Behrens, Claus Deubel Musik: Curt Cress, Jörg Jesse