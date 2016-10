BonGusto 19:15 bis 19:45 Unterhaltung Bill's Kitchen - Ein Australier in London Geliebtes Notting Hill GB 2013 Merken Der Umzug von Australien nach England war ein Umbruch für Bill und seine Familie, doch es war es der Mühe wert, ein Teil von Londons lebendiger und aufregender Esskultur zu werden. Bill wollte aber nicht nur irgendwo in London sein, sondern an einem bestimmten Ort - nämlich in Notting Hill. Diese Ecke Londons hat alles, was Bill fasziniert: Mode, Straßenimbisse und ein Lebensrhythmus, was so nirgendwo anders zu finden ist. In dieser Folge kocht Bill Rezepte, die die Vielfalt Notting Hills reflektieren oder wie Bill sagt: "Es ist ein bisschen 'posh' und ein bisschen schmuddelig, aber ich liebe es!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bill?s Kitchen: Notting Hill