Hessen 13:05 bis 14:35 Drama Am Ende siegt die Liebe D 2000 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die 19-jährige Lilli Linke überfährt einen Radfahrer, der stirbt. Sie flüchtet, doch ihre Mutter Anna nimmt die Tat auf sich und geht aus Liebe zu ihrem Kind für zwei Jahre hinter Gitter. Lilli macht derweil in Hamburg Karriere als Fotomodell, unterstützt von ihrem ehrgeizigen Manager Frank Fürst. Als Anna sie unverhofft bei ihrer Geburtstagsfeier besucht, ist sie erleichtert, aber auch ängstlich. Lilli leidet unter den Schuldgefühlen gegenüber ihrer Mutter. Ihr Manager Frank, der sie öffentlich als verwaiste Prinzessin ausgibt, drängt Lilli dazu, ihre "vorbestrafte" Mutter zu verleugnen. Dennoch zieht Anna bei ihrer Tochter ein und kümmert sich unermüdlich um ihr Wohl. Eines Tages stellt sie sogar das Telefon ab, damit Lilli nach einem langen Streitgespräch richtig ausschlafen kann. Prompt verpasst Lilli einen wichtigen Termin und überwirft sich mit ihrer Mutter. Anna möchte in Hamburg sesshaft werden und findet mit ihrer patenten Freundlichkeit rasch einen Job als Fischverkäuferin. In ihrer neuen Wohnung kümmert sie sich um die kleine Nicki, die auf der Straße lebt. Annas langjähriger Bekannter, der Kioskbesitzer Max Sander macht sich indes Sorgen. Er hat sich in Annas Abwesenheit väterlich um Lilli gekümmert und ist ihretwegen auch nach Hamburg gezogen. Und Max war schon immer in Anna verliebt. Anna ist jedoch so sehr mit Lilli und Nicki beschäftigt, dass sie das viel zu spät erkennt. Sie hat keine Zeit für Max' Annäherungsversuche, denn zuvor muss sie erst das nächste Unglück im Leben ihrer Tochter verhindern. Lilli liebt zwar den charmanten Jungjournalisten Tom, doch sie lässt sich zur Heirat mit einem reichen Großverleger überreden. Resolut platzt Anna in die Trauungszeremonie hinein - und treibt Lilli wieder in die Flucht. Marianne Sägebrecht brilliert in der Rolle einer herzensguten, aber überfürsorglichen Mutter, die ihre Tochter damit in die Defensive treibt. Peter Wecks sorgfältiges Melodram erzählt von selbstloser Liebe, blindem Ehrgeiz, verlorenem Vertrauen und unerschütterlicher Freundschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Sägebrecht (Anna Linke) Denise Zich (Lilli Linke) Rolf Hoppe (Max Sander) Tim Egloff (Tom Grosse) Ralf Bauer (Frank Fürst) Elodie Eick (Nicki) Johanna May (Pia Thaler) Originaltitel: Am Ende siegt die Liebe Regie: Peter Weck Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Wolfgang Hammerschmidt Altersempfehlung: ab 12