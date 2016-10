National Geographic 10:50 bis 11:40 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Scott kehrt zurück CDN 2013 2016-11-21 02:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Jamie kann den altgedienten Fahrer Scott dazu bewegen, zum Team zurückkehren, indem er ihm einen hochmodernen Abschleppwagen verspricht. Der neue Truck, der schon vor Monaten geliefert werden sollte, ist allerdings noch nicht da, sodass sich Scott erst einmal mit einem alten Wagen begnügen muss. Ein anstrengender Zeitplan führt Adam an seine Belastungsgrenze, und er verlässt unerlaubt das Team. Derweil muss Jamie seinen Rotator auf einer Straße im Hinterland stehenlassen, weil eine Weiterfahrt zu gefährlich wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk, Neil Thomas Drehbuch: Mark A. Miller Musik: Christopher Nickel