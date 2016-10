National Geographic 09:10 bis 09:55 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Die Angst fährt mit CDN 2014 2016-11-02 17:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Noch mal Glück gehabt: Brandon bekommt bei einem Beinaheunfall zu spüren, dass in diesem Job bei allem Mut ein Quäntchen Angst nicht schaden kann. Auch bei Jamie geht es um Leben und Tod: Der Chef der Rettungseinheit muss eine Frau aus einem Truck befreien. Das Fahrzeug ist umgekippt und in einen eisigen Fluss gestürzt. In der extremen Kälte von Alberta erhitzen sich derweil die Gemüter, als Adams neues Team auf eine Probe gestellt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Michael Bodnarchuk, Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk Drehbuch: Mark A. Miller, Todd Serotiuk Musik: Christopher Nickel

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 252 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 108 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 11:30

Seit 72 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 47 Min.