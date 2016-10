National Geographic 07:35 bis 07:55 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich sollen Gymnastikbälle dem Nutzer ein gutes Gefühl geben. Wegen ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften für die Wirbelsäule kommen sie oft im Büro oder im Sport zum Einsatz. Doch man kann die aufblasbaren Riesenbälle auch zweckentfremden, wie "Science of Stupid" in eindrucksvollen Videoclips beweist. Schlecht gehüpft ist eben halb verloren - auch beim Sprung über eine Mauer. Außerdem führt diese Episode vor, wie selbst ein sportliches Trinkspiel gehörig danebengehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp, Richard Hammond Originaltitel: Science of Stupid

