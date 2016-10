KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Alien Surfgirls Eine Stadt auf Alienjagd / Eine schwere Entscheidung AUS 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Eine Stadt auf Alienjagd: Olivia versucht herauszufinden, was hinter den Ereignissen im Diner steckt. Vor allem aus Brandon wird sie nicht schlau. Er, der als einziger im Diner geblieben war, scheint sich an nichts zu erinnern. Die Stimmung im Hause Mitchell ist angespannt. Amber, Zoey und Kiki können vor Ambers Mutter kaum verbergen, dass sie genau wissen, was hinter all dem steckt. Zu allem Überfluss verbietet Olivia Zoey, sich in nächster Zeit mit Brandon zu treffen. Dabei erhoffen sich Zoey und Kiki gerade von ihm wertvolle Hinweise darauf, wie alles miteinander zusammenhängt und wie sie baldmöglichst nach Hause zurückkehren können. Eine schwere Entscheidung: Amber, Kiki, Zoey, Luca und Brandon glauben nun zu wissen, dass sich in der Nähe des Leuchtturms ein getarntes Raumschiff befindet. Brandon ist aufgeregt. Er freut sich darauf, nach Lumina mitzufliegen und mehr über seine Herkunft zu erfahren. Doch Ambers Mutter Olivia beobachtet ihn beim Aufladen und stellt ihn zur Rede. Sie nimmt ihm die Plasmakarte ab. Nun ist die gesamte Rettungsaktion in Gefahr, denn das Raumschiff lässt sich nur mit Brandons Karte enttarnen. Doch Brandon hat eine rettende Idee, für die er jedoch ein gewaltiges Opfer bringen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew J. Morley (Brandon) Kenji Fitzgerald (Luca) Paige Houden (Madison) Jessica Green (Kiki) Lucy Fry (Zoey) Philippa Coulthard (Amber Mitchell) Simone Bennett-Smith (Sgt. Olivia Mitchell) Originaltitel: Lightning Point Regie: Colin Budds Drehbuch: David Hannam, Anthony Morris, Simon Butters, Sam Carroll Musik: Ric Fprmosa & Ricky Edwards, Titelthema: "Ocean Blue" by P. Dacy u.a.