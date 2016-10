ONE 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Hör zu GB 2014 2016-10-26 01:25 Stereo 16:9 Merken Gespenster aus der Vergangenheit und aus der Zukunft drängen sich in das Leben des Doktors und auch in Claras. Sie begegnen einem angsterfüllten Hausmeister in einem Kinderheim, dem letzten Überlebende ndes Universums und einem kleinen Jungen, der nicht zur Armee eingezogen werden will. Es bleibt die Frage, was dem Doktor dabei Angst macht und was er am Ende des Universums vorfinden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara Oswald) Samuel Anderson (Danny Pink/Orson Pink) Kiran Shah (Figure) Remi Gooding (Rupert Pink) Robert Goodman (Reg) John Hurt (The War Doctor) Originaltitel: Doctor Who Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Suzie Lavelle Altersempfehlung: ab 12