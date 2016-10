Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Folge: 15 Tony GB 2008 Merken Auf einer Party in irgendeinem Club schmeißt sich Tony nach langer Zeit wieder eine Pille ein. Während diese anfängt zu wirken, beobachtet er Sid und Michelle, führt Gespräche mit Jal und Cassie und begibt sich dann auf einen Trip, der für den Zuschauer nicht ganz verständlich ist. Spielt sich das alles, was nun passiert, in seiner Fantasie ab oder ist es Wirklichkeit? Er lernt die dubiose Beth kennen, zu der er sich fortan hingezogen fühlt, bewirbt sich an einer Universität. Auf der Fahrt dorthin lernt er Menschen kennen, die sich später als seine zukünftigen Lehrer herausstellen. Plötzlich taucht auch Beth wieder auf, mit der er den schönsten Sex seines Lebens hat, die ihn danach aber wegschickt. Dies ist für ihn ein sogenanntes Erwachen. Er kehrt zurück in die Welt, in der er immer der Tony war, wie ihn alle kannten. Er stellt Sid und Michelle zur Rede und macht ihnen begreiflich, dass sie nicht füreinander bestimmt sind, sondern dass es nur für ihn und Michelle eine Zukunft gibt und Sid unbedingt zu Cassie zurückkehren muss. Danach geht er nach Hause, gibt seiner Schwester Effy einen Kuss und legt sich schlafen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Tony Stonem) Joe Dempsie (Chris Miles) Dev Patel (Anwar Kharral) Hannah Murray (Cassie Ainsworth) Kaya Scodelario (Effy Stonem) Mike Bailey (Sid Jenkins) Aimee-Ffion Edwards (Sketch) Originaltitel: Skins Regie: Harry Enfield Drehbuch: Jamie Brittain Musik: Fat Segal, Matt Simpson Altersempfehlung: ab 16

