Nick 19:35 bis 20:05 Kinderserie School of Rock Die Party USA 2016 Merken Die jährliche Party des Lacrosse-Teams steht bevor, ein Ereignis, das für Zack nicht zu toppen ist, von dem er jedoch weiß, dass er dort nie im Leben eingeladen wird. Bis er auf die Idee kommt, seinen beliebten, coolen Freund Freddy in die Lacrosse-Clique einzuschleusen. Der Plan geht auf. Freddy kann bei den Jungs aus der Oberstufe Eindruck schinden und wird zur Party eingeladen. Allerdings wird nur er eingeladen, Zack wurde für nicht cool genug befunden. Freddy will am liebsten mit seinem besten Freund auf die Party, hat aber auch kein Problem damit, notfalls allein zu gehen, was Zack ihm ziemlich übel nimmt. Zack versucht vergeblich, ohne Einladung auf die Party zu kommen, während Freddy schnell feststellt, dass die Party ohne seine Freunde nicht mal halb so viel Spaß macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jade Pettyjohn (Summer) Breanna Yde (Tomika) Lucas Adams (Trey) Tony Cavalero (Dewey Finn) Genneya Walton (Maddy Wayne) Ricardo Hurtado (Freddy) Lance Lim (Zack) Originaltitel: School of Rock Regie: Jay Kogen Drehbuch: Jeremy Hall, Mike White Musik: Gabriel Mann Altersempfehlung: ab 6