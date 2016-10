Nick 07:20 bis 07:50 Trickserie Paw Patrol Der Ölteppich / Großvater über Bord USA, CDN 2013 Merken Oh nein, in der Bucht von Adventure Bay ist ein Tanker Leck geschlagen! Öl läuft aus und der Bucht droht eine Umweltkatastrophe! Ein Waljunges ist bereits in den Ölteppich hineingeschwommen. Das Waljunge und die Bucht müssen vom Öl befreut werden! Bürgermeisterin Goodway ist ganz aufgeregt es ist Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater-Grover-Tag!. Sie lässt alles herrichten auch die Statue von Großvater Grover. Leider fällt die Statue beim Rücktransport in der Bucht ins Wasser. Jetzt kann nur noch die Paw Patrol helfen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paw Patrol

