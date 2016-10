Nick 05:30 bis 05:45 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für Notizbücher / Überlebenstipps für Mathe USA, D 2005 Merken Überlebenstipps für Notizbücher: Ned fällt es schwer, in Chemie mitzuhalten. Und dass sein Notizbuch nicht das ordentlichste ist, erleichtert ihm das Lernen auch nicht gerade. Da erzählt ihm Sweeney die Geschichte vom goldenen Notizbuch. Ned findet es so spannend, dass er es sich zum Lernen "borgen" möchte. Gesagt, getan. Mit Gordys Hilfe startet Ned die Operation "Notizbuchborgen" im Mission Impossible-Stil. Überlebenstipps für Mathe: Ned steht mit Mathe auf Kriegsfuß. Cookie ist in Mathe "aufgestiegen" und muss sich nun mit der Hardcore-Mathelehrerin Dr. Xavier rumschlagen. Moze wird in Mathe nur noch mit Buchstabensalat konfrontiert und reagiert allergisch. Ned gründet schließlich eine Lerngruppe mit den schlauesten Kindern der Klasse, die für ihn die Matheaufgaben machen. Aber als ihm die Mathefreaks auf die Schliche kommen, muss er wieder von vorne anfangen. Zum Glück hat Ned Überlebenstipps parat, die auch bei Mathe-Angst helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Dan Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Daran Norris (Gordy) Brooke Marie Bridges (Claire Sawyer) Logan Browning (Vanessa) Reccie Canon (Buzz) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Scott Fellows Drehbuch: Mike Preister