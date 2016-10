n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Monster aus Stahl: Die Alleskönner GB 2013 2016-10-26 03:50 16:9 HDTV Live TV Merken Er ist ein Kran, Bagger und Traktor zugleich: Der Prinoth Panther ist ein Mehrzweckfahrzeug, das in schwergängigem Gelände unersetzbar ist. Doch gegen den riesigen Bagger im Kohlebergwerk in den Rocky Mountains sieht er klein aus. Die n-tv Dokumentation zeigt Stahl-Giganten, die buchstäblich Berge versetzen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heavy Metal Monsters