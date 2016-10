n-tv 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Wind-Jäger: Offshore am Limit D 2016-10-26 03:10 16:9 HDTV Merken Die Offshore-Branche bibbert. Doch das zu Recht? Denn eigentlich ist kaum eine erneuerbare Energiequelle so ergiebig wie Offshore-Windkraft. Hier hat sich viel getan seit den ersten Projekten. Heute schon gehen die ersten Parks weit über die 20 Kilometer-Linie hinaus. Einer will es sogar 170 Kilometer vom Festland entfernt versuchen. Die Dokumentation begleitet vier sehr unterschiedliche Offshore-Windprojekte auf ihrem Weg zur Entstehung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wind-Jäger: Offshore am Limit