n-tv 05:15 bis 06:00 Dokumentation Ansbach danach D 16:9 Live TV Merken Am 25.07.2016 zündete ein 27jähriger Syrer in Ansbach einen Sprengsatz, bei dem 15 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Der Attentäter selbst kam dabei ums Leben. Wie geht es den Menschen in dem Ort in Franken heute? Wie haben sie die schrecklichen Ereignisse verarbeitet? n-tv spricht mit den Einwohnern von Ansbach, mit Betroffenen und Angehörigen und gewährt einen Einblick in das Leben nach dem 25. Juli. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ansbach danach