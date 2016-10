Anixe HD 17:30 bis 18:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Zapf erkennt, dass Lara ihm eine Falle stellen will - er sinnt auf Rache. Mit Erfolg: Eines Tages steht Paolo ratlos vor dem "TreMono", das vom Gesundheitsamt geschlossen wurde ... Angie, wie immer in Geldnöten, hat die wertvolle Uhr von Georg Steinfeld gestohlen und versetzt. Als Melanie und Steinfeld ihr auf die Schliche kommen, scheinen ihre Tage im Krankenhaus gezählt zu sein ... Raffaelas Pläne werden überraschend durchkreuzt: Sie ist schwanger! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Iris Böhm (Melanie Kraft) Ivonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Rainer Ficklscherer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer