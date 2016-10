Anixe HD 07:30 bis 08:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Anton Beck ist nicht schlecht erstaunt, als er bei einer Verkehrskontrolle plötzlich seiner Tochter Micki gegenübersteht und von ihr sogar einen Strafzettel bekommt! Nur widerwillig erklärt er sich bereit, ihr Geheimnis zu hüten, bis Micki ihr Polizei-Praktikum absolviert hat ... Raffaela erhält die Zusage für ein Volontariat bei der spanischen Botschaft in Berlin. Tommys Begeisterung darüber hält sich in Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Lilia Lehner (Lara Zapf) Matthias Fuchs (Robert Borchert) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Rainer Ficklscherer Drehbuch: Jörg Reiter

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 368 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 128 Min.