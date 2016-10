Kabel1 Doku 22:00 bis 22:25 Dokumentation Die schrecklichsten Verbrechen der Welt Susan Wilberforce: Die adelige Killerin? USA 2011-2012 2016-10-26 01:15 16:9 HDTV Merken Im September 1987 wird der zurückgezogen lebende, fast blinde Simon Dale erschlagen in seinem Landhaus Heath House in Shropshire, England, gefunden. Als Hauptverdächtige nimmt die Polizei bald Dales Ex-Frau Susan Wilberforce ins Visier. Nach der Scheidung heiratete sie den russischen Baron de Stempel, während Dale im gemeinsamen Anwesen blieb. Sie wollte es verkaufen, doch der ehemalige Architekt weigerte sich, auszuziehen. Machte Geldgier die wohlhabende Susan zur Mörderin? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials

