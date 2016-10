Kabel1 Doku 20:15 bis 21:05 Dokumentation Fatales Vertrauen - Dem Mörder so nah High School Mord USA 2014 2016-10-26 23:40 16:9 HDTV Merken Indianapolis, November 1989: Die 16-jährige Schülerin und Mutter Amy Weidner hat sich in der Schule krankgemeldet. Ihre eigene Mutter Gloria entdeckt sie brutal ermordet zu Hause. Sie wurde in ihrem Schlafzimmer sexuell missbraucht und anschließend erschlagen. Außerdem hat der Täter Geld und einige wertvolle Gegenstände entwendet. Da nichts auf einen Einbruch hinweist, ermittelt die Polizei zunächst im Familien- und Freundeskreis. Erst 23 Jahre später wird der Fall gelöst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bjørn Alexander (Young Rodney Denk) Stephanie Walters (Amy Weidner) Stephen Todt (Young Raymond Hubber) William Carter (Himself - Det. Sgt., Indianapolis Metropolitan P.D.) Russell Ewing (Trevor Jasper) Paisley Madeleine Geeslin (Emily Weidner) Jody George (Herself - Amy Weidner's Teacher) Originaltitel: Unusual Suspects Regie: Robert M. Wise