Sat.1 01:45 bis 02:35 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 16:9 HDTV Merken Die Polizisten werden zu einem Haus gerufen, in das womöglich eingebrochen wurde. Als sie hinein gehen und dort einen bewusstlosen Mann vorfinden, ändert sich die Situation jedoch. - Zwei Schwestern wollten sich zum Joggen im Wald treffen. Die eine findet jedoch statt ihrer Schwester nur ihre blutverschmierte Trinkflasche und ruft daraufhin die Polizei. - Die Beamten werden zu einem Verkaufsstand gerufen, an dem viele Eier entwendet wurden. Kurz darauf hören sie Hilfeschreie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin