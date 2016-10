Sat.1 20:15 bis 23:10 Show The Taste Kulinarische Zeitreise D 2016 16:9 HDTV Merken Heute begeben sich die Koch-Kandidaten auf eine kulinarische Zeitreise: Im Teamkochen geht es darum, typische Speisen aus verschiedenen Jahrzehnten zuzubereiten. Die Solo-Runde fordert von den Köchen clevere Ideen zu den verschiedenen Mahlzeiten des Tages. Als Gastjuror ist heute Sternekoch Sascha Stemberg zugegen, der Küchenchef im Traditionsrestaurant "Haus Stemberg" ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Henning Gäste: Gäste: Cornelia Poletto, Frank Rosin, Alexander Herrmann, Roland Trettl, Sascha Stemberg (Gastjuror, vom "Haus Stemberg") Originaltitel: The Taste