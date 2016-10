Sat.1 17:30 bis 18:00 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Die Ex im Nacken D 2016 16:9 HDTV Merken Hofbesitzerin Laura möchte ihren Traummann Bernd heiraten. Doch dann bekommen sie die Nachricht, dass Bernd dringend eine Spenderleber benötigt, da er sonst sterben wird. Laura ist zu einer Spende bereit, wird aber von Bernds mysteriöser Ex plötzlich davor gewarnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders