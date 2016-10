Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt der Start in den Tag! In jeder Ausgabe werden spannende Themen behandelt, die Deutschland bewegen. Ob entspannter Talk mit interessanten Studiogästen, kontroverse Diskussionen, clevere Service-Themen oder das Neueste aus der Welt der Promis - unsere Moderatoren begleiten Sie mit viel guter Laune durch den Morgen. Michael Mary: "Beim Geld hört die Liebe auf!" heißt es immer wieder. Ob das wirklich stimmt und welche Regeln und Tipps Paare beachten können, um erfolgreich rund um das Thema zu kommunizieren, erklärt Paartherapeut und Buchautor Michael Mary. Christoph Scheermann: Unser Film-Experte Christoph hat für uns die neuesten Leinwand-Hits parat - Und die Beurteilung, ob sie sich lohnen oder nicht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Boschmann, Marlene Lufen Gäste: Gäste: Michael Mary (Paartherapeut und Buchautor), Christoph Scheermann (Film-Experte) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen