RTS Un 13:25 bis 14:55 Sonstiges Formule zéro calorie D 2016 Agent de sécurité pour un groupe alimentaire, Simon est un garçon timide et consciencieux. Sur les conseils de son ami et supérieur Schilinski, il est choisi par le directeur du développement pour protéger la recette secrète d'une pâtisserie révolutionnaire sans calorie. Lorsque Léa, une jeune fille fantasque, s'enfuit avec la formule, Simon se lance à sa poursuite.. Schauspieler: Florian Bartholomäi (Simon Brückner) Hede Beck (Sekretärin) Maja Beckmann (Niki) Natalia Belitski (Lea Staub) Manuel Flach (Student) Christian Koch (Mertens) Nina Mohr (Nachbarin) Originaltitel: Undercover küsst man nicht Regie: Jan Haering Drehbuch: Jan Haering, Julia C. Kaiser Musik: Andreas Pfeiffer Altersempfehlung: ab 12