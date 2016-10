RTS Un 09:30 bis 10:15 Sonstiges Nashville Jalousie USA 2014 Untertitel Merken Rayna se produit rapidement sur la tournée de Luke, tandis que ses filles rencontrent le fils de ce dernier, Colt, un adolescent lunatique qui a déjà de nombreux fans sur les réseaux sociaux. Juliette devient de plus en plus jalouse au sujet du lien entre Avery et Scarlett, mais prend sur elle tandis qu'ils font une tournée ensemble pour promouvoir Highway 65. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Chris Carmack (Will Lexington) Eric Close (Teddy Conrad) Charles Esten (Deacon Claybourne) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Julie Hébert Drehbuch: David Gould Musik: A. Patrick Rose

