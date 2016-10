RBB 01:45 bis 02:30 Dokumentation Der große Augen-Report Klare Sicht - gesunde Augen D 2016 HDTV Live TV Merken Welche künstliche Linse ist optimal, wenn eine Operation am Grauen Star, am Katarakt ansteht? Gibt es neue Verfahren, um ein Glaukom, einen Grünen Star zu beheben? Die rbb Praxis Reporter Britta Elm und Justus Kliss haben vier Betroffene aus Berlin und Brandenburg mehrere Monate lang begleitet. Gemeinsam mit Augenexperten beantworten sie diese Fragen. Die rbb Praxis gibt Tipps, um gesunde Augen und eine klare Sicht zu Erhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Raiko Thal Originaltitel: Der große Augen-Report Regie: Erika Brettschneider