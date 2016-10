RBB 22:45 bis 00:15 Komödie Endlich Witwe F 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Anne-Marie Gratigny, eine Frau in den besten Jahren, ist seit einer gefühlten Ewigkeit mit dem Schönheitschirurgen Gilbert verheiratet, einem arroganten Ekelpaket, das keine Gelegenheit auslässt, sie zu demütigen. Was der selbstgefällige Gatte nicht ahnt: Anne-Marie hat seit zwei Jahren eine Affäre mit dem sympathischen Schiffsrestaurator Léo. Eigentlich möchte sie mit ihm für ein Jahr nach China gehen, wo er einen lukrativen Auftrag ausführen soll, aber Entscheidungen sind nicht gerade ihre Stärke. Sie müsste sich endlich von ihrem Gatten trennen, traut sich aber nicht so recht. Welch ein glücklicher Zufall, dass Gilbert bei einem Autounfall ums Leben kommt - oder ist es Fügung? Jedenfalls stehen Anne-Marie von einem Moment auf den anderen sämtliche Möglichkeiten offen - wenn da nicht die Familie ihres verstorbenen Mannes wäre, die sich bei ihr einnistet, um sie über den Verlust hinwegzutrösten. Also muss Anne-Marie ihrer nervtötenden Sippschaft die trauernde Witwe vorspielen, während sie auf der anderen Seite heimlich mit Léo Zukunftspläne schmiedet. Da sie sich bei ihrem Versteckspiel immer wieder in Widersprüche verstrickt, sind die lieben Verwandten bald überzeugt, dass mit Anne-Marie etwas nicht stimmt. Also verschiebt der versammelte Clan die Abreise und beginnt eine lückenlose Observation. "Endlich Witwe", die zweite Regiearbeit von Isabelle Mergault ("Sie sind ein schöner Mann"), war in Frankreich einer der großen Kassenerfolge des Jahres 2008. Kein Wunder: Mit einem genauen Gespür für Milieus und Charaktere nimmt der Film die bildungsbürgerliche französische Bourgeoisie ebenso aufs Korn wie das Klischee vom proletarischen Bohemien in Gestalt von Léo. Das spielfreudige Darsteller-Ensemble wird angeführt von Michèle Laroque ("Ein Mann sieht rosa") als "lustiger Witwe" Anne-Marie und Jacques Gamblin, der den Schöngeist Léo mit Selbstironie verkörpert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michèle Laroque (Anne-Marie Gratigny) Jacques Gamblin (Léo Labaume) Wladimir Yordanoff (Gilbert Gratigny) Tom Morton (Christophe Gratigny) Valérie Mairesse (Nicole) Claire Nadeau (Viviane) Eva Darlan (Catherine) Originaltitel: Enfin veuve Regie: Isabelle Mergault Drehbuch: Isabelle Mergault, Jean-Pierre Hasson Kamera: Philippe Pavans de Ceccatty Musik: Etienne Perruchon, Laurent Marimbert Altersempfehlung: ab 12