RBB 22:15 bis 22:45 Magazin was! wirtschaft arbeit sparen D 2016 2016-10-26 02:30 HDTV Merken Das Magazin widmet sich drei Schlagwörtern: Wirtschaft, Arbeit & Sparen. Wobei sparen nicht mit knausern gleichzustellen ist. Die Sendung befasst sich mit dem bewussten Umgang mit dem lieben Geld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerald Meyer Originaltitel: was!

