RBB 13:30 bis 14:15 Familienserie Geld.Macht.Liebe Kurseinbruch D 2009 HDTV Live TV Merken Die Rheinberg-Bank steht vor dem Konkurs. Mit Hilfe ihres Sohnes Frank findet Sophia heraus, dass Ariane ihre Mutter Mona bewusst falsch beraten hat. Ariane will den Wert der Bank in den Keller treiben, um sie mit dem Geld ihres Geliebten Will Stern zu übernehmen. Mona ist entsetzt und stellt ihre Tochter zur Rede, worauf Markus der Intrigantin fristlos kündigt. Markus nutzt die Gunst der Stunde, um auch Mona endlich loszuwerden und wieder die alleinige Macht zu übernehmen. Mit den Millionen, die er durch seine zwielichtigen Geschäfte nebenbei verdient hat, steht die Bank eigentlich ganz gut da. Auch den Staatsanwalt, der gegen ihn ermittelt, hat er kaltstellen lassen. Markus triumphiert. Doch als Sophia endlich klar wird, dass ihr Mann sie immer nur belogen hat, zieht sie persönliche Konsequenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roland Koch (Markus von Rheinberg) Susanne Schäfer (Sophia von Rheinberg) Gerlinde Locker (Lilo von Rheinberg) Jytte-Merle Böhrnsen (Marietta von Rheinberg) Johannes Zirner (Frank von Rheinberg) Jana Klinge (Elena von Rheinberg) Angela Roy (Mona Sailer) Originaltitel: Geld.Macht.Liebe Regie: Helmut Metzger Drehbuch: Heike Brückner von Grumbkow, Jörg Brückner Kamera: Helge Peyker Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein