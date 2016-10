RBB 10:40 bis 12:10 Liebesfilm Der Rekordbeobachter D 2012 2016-10-26 00:15 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Marvin Feldmann (Axel Milberg) wurde in seinem Leben schon unzählige Male Zeuge menschlicher Höchstleistungen. Mindestens genauso oft musste er jedoch mit ansehen, wie Menschen beim Versuch, etwas Besonderes zu vollbringen, scheiterten - denn Marvin ist ein Rekordbeobachter für das berühmte 'Buch der Rekorde'. Mit Argusaugen wacht er über die korrekte Durchführung der Bestleistungen. Weder mit Geld noch mit Charme kann man ihn bestechen. Die Freude an seinem außergewöhnlichen Beruf ist dem nüchternen Bürokraten sowieso schon lange abhanden gekommen. Daher reagiert er auch wenig begeistert, als seine Chefredakteurin Loni (Sabine Vitua) ihn nach Finnland schickt: Dort soll es einen zwölfjährigen Jungen geben, der einen flachen Stein 52 Mal auf dem Wasser springen lassen kann - einmal mehr als der bisherige Weltrekord. Da Kinder immer gut für die Auflage sind, hat Marvin keine Wahl. Nach einer mühsamen Anreise erwartet ihn auf der entlegenen Schäreninsel Föglö allerdings gleich die erste Überraschung: Elias (Ludwig Skuras) wurde heimlich von seiner Tante Fanny (Ann-Kathrin Kramer) für den Rekordversuch angemeldet. Seine Eltern Frieda (Greta Galisch de Palma) und Erik (Kari Hevossaari) wussten nichts davon. Obwohl ihr Sohn sich kaum etwas so sehr wünscht, wie allen zu beweisen, was in ihm steckt, verweigern sie die nötige Einwilligung. Der Grund: Elias leidet an einer seltenen Erkrankung. Jede größere Anstrengung kann für ihn lebensbedrohlich sein. Zwar können die Dorfbewohner Frieda und Erik in letzter Sekunde umstimmen - doch es gelingt Elias nicht, innerhalb der gestatteten Zeit einen neuen Weltrekord aufzustellen. Für Marvin ist der Fall damit erledigt. Aus seinem Plan, schnell wieder nach Hause zu kommen, wird allerdings nichts. Mit List und Witz verhindern die Dorfbewohner jeden Tag aufs Neue seine Abreise, in der Hoffnung, dass er Elias doch noch eine zweite Chance gibt. Und siehe da: Marvin beginnt sich wider Erwarten immer wohler auf Föglö zu fühlen. Der raue Charme der Insel und seiner Bewohner machen aus dem strengen Bürokraten einen anderen Menschen. Vor allem die temperamentvolle Fanny und der aufgeweckte Elias wachsen ihm immer mehr ans Herz. Bis eines Tages Loni auf der Insel auftaucht, um ihren "verschollenen" Mitarbeiter in die Realität zurückzuholen. Der Charakterdarsteller Alex Milberg, seines Zeichens Spezialist für die Verkörperung nicht ganz alltäglicher Figuren, liefert als mürrischer, dabei aber doch sympathischer Rekordbeobachter eine weitere Glanzleistung ab. Erfolgsregisseurin Karola Hattopp ('Das Morphus-Geheimnis') erzählt die originelle Geschichte eines Mannes, der durch die Freundschaft zu einem lebensbedrohlich kranken Jungen die Welt neu entdeckt, mit Witz und Esprit. Die weibliche Hauptrolle spielt Ann-Kathrin Kramer. Außerdem mit dabei: Sabine Vitua und der Newcomer Ludwig Skuras. Gedreht wurde "Der Rekordbeobachter" an Originalschauplätzen in Finnland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Milberg (Marvin Feldmann) Ann-Kathrin Kramer (Fanny Hilleröd) Ludwig Skuras (Elias Hilleröd) Greta Galisch de Palma (Frieda Hilleröd) Kari Hevossaari (Erik Hilleröd) Marcus Hägg (Gunnar) Sabine Vitua (Loni Seiler) Originaltitel: Der Rekordbeobachter Regie: Karola Hattop Drehbuch: Jan Cronauer Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Moritz Denis, Eike Hosenfeld, Tim Stanzel